Grootste Duitse kerncentrale blijft mogelijk langer open

Lemke is lid van Die Grünen. De groene partij is altijd fel tegen het openhouden van kerncentrales geweest. Duitsland besloot jaren geleden al, na de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011, om alle kerncentrales te sluiten en over te schakelen op hernieuwbare energie. Maar de inval van Rusland in Oekraïne heeft de zekerheid van de gasleveringen op scherp gezet.

Er gaan nu stemmen op om de drie grootste centrales van het land, waaronder die in Beieren, toch open te houden. Deze kerncentrales zouden normaal eind dit jaar stilgelegd worden. De Isar 2 is de grootste van Duitsland en voorziet in ongeveer 12 procent van de jaarlijkse energiebehoefte van deelstaat Beieren en zorgt ervoor dat ongeveer 3,5 miljoen Duitse huishoudens energie krijgen, volgens exploitant PreussenElektra, een dochteronderneming van energiemaatschappij EON.