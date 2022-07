Inwoner van Amerikaanse staat Illinois wint Mega Millions-jackpot van 1,28 miljard dollar

Het was nog maar de vierde keer in de geschiedenis van de loterij dat het prijzengeld meer dan 1 miljard dollar bedroeg. De laatste keer dat iemand de jackpot van Mega Millions won, was op 15 april. De daaropvolgende 29 trekkingen slaagde niemand erin de zes correcte cijfers in te vullen. Daardoor liep het prijzengeld de voorbije maanden zo hoog op.

Maar nu heeft één iemand wel degelijk in de roos geschoten. Hij of zij wint dus officieel 1,28 miljard dollar (1,25 miljard euro). Al zal het uiteindelijk veel minder zijn (zie verder). Het winnende ticket werd gekocht in de staat Illinois, maakten de organisatoren van de loterij bekend. Ze bevestigen dat het ticket uit Illinois het enige is met de zes juiste cijfers.