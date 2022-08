Motorrijder komt om het leven na aanrijding vluchtheuvel in Middelkerke

In de nacht van vrijdag op zaterdag, kort na middernacht, is een motorrijder zwaar ten val gekomen in de Diksmuidestraat in Slijpe, bij Middelkerke. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden het slachtoffer niet meer redden. De man van 23 overleed aan zijn verwondingen. Volgens de eerste bevindingen van het parket maakte de man een stuurfout en knalde hij op een verkeersheuvel. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

Het ongeval veroorzaakte tijdelijke verkeershinder, de lokale politie sloot de Diksmuidebaan af en het verkeer moest een plaatselijke omleiding volgen.