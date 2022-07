MR-voorzitter Bouchez bijt van zich af: "Stop absurde en laag politieke bashing van Lahbib"

"Ik kan u zeggen dat dit geen goede zaak is voor België", zegt oud-minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) in "Het NIeuwsblad". "Dit schaadt het imago van ons land." De Gucht vindt het niet kunnen dat Lahbib nu hoofd is van de Belgische diplomatie en vorig jaar als journaliste via Rusland naar de Krim is gereisd. Zoiets ligt op zijn zachtst gezegd moeilijk in Oekraïne: de Krim is in 2014 geannexeerd door Moskou en vandaag heeft Kiev te maken met een regelrechte Russische invasie op zijn grondgebied.

"In diplomatieke kringen begrijpt men niet waarom zo lichtzinnig een minister van Buitenlandse Zaken is aangeduid", vindt De Gucht. "Bouchez had moeten (laten) checken of alles in orde is, en dat was duidelijk niet zo."

De MR-voorzitter reageert als door een wesp gestoken en heeft het over "de grote Karel De Gucht die evenveel diplomatieke incidenten heeft veroorzaakt als hij fouten heeft gemaakt".