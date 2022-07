Oorzaak vliegenplaag Willebroek blijft onduidelijk, inspecteurs vinden niets

De bedrijven in de buurt van de Boomsesteenweg hebben alvast een ongediertebehandeling laten uitvoeren. Dat gebeurt elk jaar sowieso, maar naar aanleiding van de meldingen kwam er een extra actie. “Ik ben blij dat de bedrijven een bijkomende inspanning leveren, ook al is er bij hen geen broeihaard aangetroffen”, zegt Bevers. Of de overlast daarmee voorbij zal zijn, is nu afwachten.