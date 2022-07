Opening asielcentrum Berlaar uitgesteld door personeelstekort

"We wisten op voorhand dat 1 augustus een optimistische doelstelling was. Asielzoekers zijn een zeer kwetsbare groep waardoor de opvang in het asielcentrum perfect op punt moet staan", zegt Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis Vlaanderen. "Om het personeelstekort aan te pakken organiseren we op 2 augustus een jobdag. Hier kan iedereen die interesse heeft om in het asielcentrum te werken, langskomen." Op 7 augustus is er ook een infomarkt georganiseerd voor de buurt.