Overstromingen in Iran kosten al aan 56 mensen het leven

Iran wordt al sinds woensdag geteisterd door hevige regenval. Daardoor kampen 21 van de 31 Iraanse provincies met overstromingen of landverschuivingen, zegt minister van Binnenlandse Zaken, Ahmad Vahidi. Ook de historische stad Yazd, in het centrum van het land en opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, zou getroffen zijn.

Volgens het Iraanse Rode Kruis zijn al minstens 56 mensen om het leven gekomen als gevolg van de overstromingen. In de buurt van de hoofdstad Teheran kwamen meer dan 30 mensen om bij aardverschuivingen in twee nabij gelegen dorpen en in 8 andere provincies kwamen nog eens meer dan 20 mensen om het leven. 18 anderen zijn nog vermist.