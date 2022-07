Paus kondigt na Canadareis nieuwe "tragere" fase van zijn pausdom aan: "Gezondheid laat niet toe nog veel te reizen"

"Ik denk niet dat ik door kan gaan met het maken van reizen in hetzelfde ritme als voorheen", zei de paus na zijn bezoek aan Canada. Het tempo van die reis, die in het teken stond van zijn excuses voor de rol van de Kerk in de dood van duizenden inheemse kinderen in christelijke kostscholen, lag al een stuk lager dan in het verleden. Er werden slechts twee evenementen per dag ingepland met lange rusttijd daartussen.