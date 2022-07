Scouts Jette moet op de valreep van kampplaats wisselen: ‘Veldenmelkerij’

De scouts van Jette moest vlak voor de start van het kamp plots op zoek naar een nieuwe locatie omdat het geplande kampterrein in Hotton verhuurd bleek aan een andere jeugdbeweging. "We gaan soms al twee jaar op voorhand met de auto een kampterrein zoeken en dan reserveren we dat", vertelt de leiding. Vorige week kreeg de groep te horen dat het geplande terrein al bezet was door een andere groep. In allerijl moest de groep dus op zoek naar een andere plek. In La Roche was er wel nog een terrein vrij.

De scouts zijn niet te spreken over de dubbele boeking. “De boer die het veld verhuurt, is blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe." De leiding vermoedt zelfs dat de boer aan "veldenmelkerij" doet. "Als hij twee groepen op hetzelfde veld kan laten kamperen, kan hij meer geld verdienen."