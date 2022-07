Snelweg naar Oostende volledig versperd in Zandvoorde na dodelijk ongeval met spookrijder

In Zandvoorde is deze middag een dodelijk ongeval gebeurd. Een spookrijder is er ingereden op een camper. De bestuurder van de auto die spookreed, overleefde de klap niet. Het slachtoffer is een man van het jaar 1991 uit Oostende. De inzittenden van de camper zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten en een MUG-helikopter waren snel ter plaatse. Een deskundige van het parket onderzoekt het ongeval.

Door het ongeval is de snelweg richting Oostende in Zandvoorde volledig versperd. Er staat er een lange file. Verkeer in de richting van Oostende krijgt de raad om in Jabbeke de E40 richting Frankrijk te volgen. Daarna kan men in Gistel de afrit nemen om zo via de Torhoutsesteenweg toch Oostende te bereiken. Voor verkeer vanuit Antwerpen en Gent is het momenteel aangewezen om de E34 richting Knokke te volgen.