Spanje meldt tweede dode apenpokkenvirus, derde sterfgeval buiten Afrika

In Spanje is een tweede persoon overleden aan de gevolgen van het apenpokkenvirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid een dag nadat het eerste sterfgeval in het land was bekendgemaakt. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het gaat om de derde persoon die buiten Afrika stierf aan het apenpokkenvirus, in Brazilië kwam een 41-jarige man om het leven.