Brussel en enkele Vlaamse steden en gemeenten kleuren blauw in de strijd tegen mensenhandel 

Op 30 juli is het de internationale dag tegen mensenhandel, een dag die gesymboliseerd wordt met een blauw hart. Om de actie in de verf te zetten lanceren de VN een oproep om iconische gebouwen wereldwijd te verlichten. Dat zal ook op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gebeuren. In de hoofdstad wordt het stadhuis vanavond blauw verlicht, Manneke Pis trekt ene blauwe short en een t-shirt met daarop een blauw hart. In het stadhuis is er tegelijk ook een fototentoonstelling rond het thema mensen handel.