Student krijgt presidentieel pardon en kan Egyptische gevangenis verlaten, Gentse vriendin opgelucht 

In een Facebookpost laat Yildiz nu weten dat Samir totaal onverwacht vrijkomt. Hij kreeg gisteren een presidentieel pardon. "Samir heeft samen met twee andere mensen een pardon gekregen, dat is op de Egyptische televisie uitgesproken", bevestigt ook Wies De Graeve van Amnesty International. "We zijn blij en opgelucht, Samir zat vast na onzinnige beschuldigingen. Het bewijst hoe slecht het gesteld is met de mensenrechten in Egypte. Het zou nooit tot een veroordeling mogen komen."

Het presidentieel pardon betekent dat Samir zijn gevangenisstraf in Egypte niet langer zal moeten uitzitten. Hij zou vandaag of één van de komende dagen vrij moeten komen. "We zijn pas helemaal gerust als Samir ook echt de gevangenis verlaten heeft", benadrukt De Graeve.