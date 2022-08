Trekkertrek in Pelt: 320 chauffeurs sporten met tractoren

“Het is een echt evenement voor landbouwers”, vertelt organisator Wout Schuurmans. “Het is de bedoeling dat de bestuurder van de tractoren een last met zich meeslepen. En wie het verst geraakt is de winnaar.” De wedstrijd werkt met gewichtsklassen, met grote en kleine voertuigen. Hoe verder de tractor rijdt, hoe moeilijker het wordt om vooruit te geraken omdat de ballast in de sleepwagen zich verplaatst.