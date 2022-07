Verdachte dubbele moord Kinrooi pas over enkele maanden uitgeleverd

De onderzoeksrechter heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd zodat de verdachte kan worden uitgeleverd aan ons land. De man werd opgepakt in Nederland en kon kiezen tussen een korte of lange procedure om uitgeleverd te worden. Bij de korte procedure zou hij al na enkele dagen ondervraagd kunnen worden in België, maar daar heeft hij zich dus tegen verzet waardoor het nog maanden kan duren tot hij uitgeleverd is.