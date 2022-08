Brand in leegstaande woning Temse is aangestoken

In Temse was er gisterenmiddag een brand in een huis aan de Haasdonksesteenweg. Het ging om een leegstaande woning waarin onlangs renovatie werken gestart zijn. Een hoeveelheid bouwmaterialen, waaronder houten platen en verschillende rollen roofing stonden in brand.

Er was een zwarte rookpluim te zien. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig, er vielen dus ook geen gewonden. Uit onderzoek van het parket blijkt nu dat de brand aangestoken is.