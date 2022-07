De Oekraïense regering verplicht alle burgers in de regio rond de oostelijke stad Donetsk om te evacueren. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in een videoboodschap. Rond die stad wordt hevig gevochten tegen de Russen. Ook honderdduizenden burgers in de bredere Donbasregio die nog niet in Russische handen is, moeten volgens Zelenski vertrekken.