10.000 bezoekers voor Aalsterse oogstfeest Pikkeling

Het oogstfeest werd door sommige bezoekers ook echt gevierd. "We staan weinig stil bij het feit dat alles dat bij ons op tafel komt ooit gezaaid, verzorgd of geoogst moet worden. We zien minder landbouwers in onze directe omgeving maar altijd is er ergens ter wereld een boer die dat mogelijk maakt", zegt een bezoeker. "En, een pintje drinken is ook altijd leuk." De Pikkeling eindigt om 22.00 uur maar achter de schermen begint het team al snel met de voorbereidingen van de volgende editie.