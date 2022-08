Aantal vluchtmisdrijven in Brussel nooit zo hoog: "Pakkans moet omhoog"

Volgens Vias is het normaal dat ongevallen met vlucht zich vooral voordoen in grote steden, en dus ook in Brussel. Dat kan worden verklaard door de anonimiteit die in steden groter is dan in landelijke gebieden. "In de analyse hebben we de drie gewesten naast elkaar gezet. Het verschil is dat Brussel een grootstad is. Mochten we aparte cijfers nemen voor Antwerpen of Gent, zou het verschil met Brussel wellicht kleiner zijn," zegt Genoe.