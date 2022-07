Antwoord van Oekraïne over minister van Buitenlandse Zaken Lahbib: "Er is geen vertrouwensbreuk"

Afgelopen donderdag drukte minister Lahbib in een brief aan Oekraïne haar steun uit voor het land dat af te rekenen heeft met een Russische invasie. "Op 29 juli - eergisteren - is er een antwoord gekomen van haar collega Koeleba waarin hij uitdrukkelijk zegt dat hij geen seconde twijfelt aan het feit dat ons land en ook zij zelf de territoriale integriteit van Oekraïne bevestigt", zegt Van Quickenborne aan VTM NIEUWS. Van Quickenborne vervangt momenteel premier Alexander De Croo (Open VLD), die met vakantie is.

Conclusie volgens hem? Er is geen enkel probleem tussen Oekraïne en België. "Er is geen vertrouwensbreuk. Uit die briefwisseling blijkt heel duidelijk dat Oekraïne en België op dezelfde lijn zitten."

Alle andere beschouwingen zijn voor Van Quickenborne niet aan de orde. "Het belangrijkste is: is er een probleem met Oekraïne? Want daarover gaat het. En ik kan u zeggen dat dit niet het geval is." Volgens hem blijkt uit het antwoord van minister Koeleba dat Hadja Lahbib de Belgische gesprekspartner is voor Kiev. "Wat telt voor mij is hoe zij functioneert als minister."