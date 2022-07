Deel van verwoeste graansilo's in haven van Beiroet ingestort, twee jaar na dodelijke explosie

In de Libanese hoofdstad Beiroet is een deel van de grotendeels verwoeste graansilo's ingestort, nadat er opnieuw brand was uitgebroken in de constructie. In de silo's is graan dat niet door de explosie van twee jaar geleden was vernield, de voorbije weken beginnen te fermenteren en in brand geschoten. De overheid had eerder deze week al gewaarschuwd dat de silo's elk moment zouden kunnen instorten.