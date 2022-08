Extra verkeersdrukte op E40 in Bertem verwacht vanaf maandag

Door de plaatsing van geluidsschermen in Bertem op de E40 moet het verkeer er over een beperkt aantal rijstroken. Zowel tijdens de ochtendspits in de rijrichting van Brussel als tijdens de avondspits in de richting van Luik zal er daardoor mogelijk extra verkeersdrukte zijn de komende weken.

“Op de E314 verwacht ik niet te veel hinder, want daar blijven twee smalle rijstroken open”, zegt Hajo Beeckman van de verkeersredactie. “Op de E40 vanuit Tienen zal er maar één rijstrook zijn. Dat kan deze week vanaf Haasrode al voor problemen zorgen. Het is nu nog vakantie, dus later deze maand kunnen de files aangroeien tot in Boutersem.”