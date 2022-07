Filipijnse oud-president Fidel Ramos (94) is overleden

Fidel Ramos maakte aanvankelijk carrière in het leger, maar koos in 1986 de kant van de oppositie tegen toenmalig dictator Ferdinand Marcos. Nadat Marcos het land was ontvlucht werd hij minister van Defensie in de regering van president Corazon Aquino. Hij verijdelde een aantal pogingen tot staatsgreep tegen Aquino en groeide zo uit tot een soort hoeder van de prille democratie.