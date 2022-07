Waar is mijn prothese op het strand? Spaanse campagne gebruikte en bewerkte zonder toestemming foto's van modellen

Spanje wil vrouwen aanmoedigen om naar het strand trekken en te genieten zonder zich te schamen over hun lichaam. "De zomer is ook van ons", luidt de slogan. Op de affiche staan vijf vrouwen op een zonovergoten strand afgebeeld. De boodschap: álle lichaamstypes zijn welkom, hoe verschillend we ook zijn (qua vorm, gewicht, leeftijd of etniciteit). Zo staat een vrouw met grijze lokken en een borstamputatie stralend topless afgebeeld.