Kasteel Geeraard de Duivelsteen in Gent omgevormd tot appartementen

Het Duivelsteen is een stadsburcht uit de 13e eeuw, het is één van de oudste gebouwen van Gent. De burcht dankt haar naam aan bouwheer Gerard Vilain, in de volksmond Geeraard de Duivel. Het steen had de voorbije eeuwen verschillende functies: een depot, een ziekenhuis en een archief. Zelfs de brandweer was er even ondergebracht.