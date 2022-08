Boogschuttersgilde uit Retie viert 600-jarig bestaan: "Boog kan niet altijd gespannen staan" 

Ter ere van het 600-jarig bestaan is vandaag ook een nieuw blazoen gezegend. De vlag is een meter op een meter groot en bevat verwijzingen naar de gilde en het dorp. "Ze is helemaal uitgekapt met hamer en beitel. De patroonheilige en onze naam staan erop. Met een gouden kroon erboven omdat we in 1960 erkend zijn als koninklijke gilde. Natuurlijk konden ook de pijl en boog niet ontbreken. Ten slotte zijn nog het wapenschild van de gemeente en de symbolische lindeboom toegevoegd", glundert Smeyers trots.