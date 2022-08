Ledenaar eet 60 bitterballen in half uur en is officieus Belgisch kampioen

Het hele weekend werd er gefeest aan het nieuwe jeugdhuis Bidong in Lede. "De nood aan een jeugdhuis in de gemeente was enorm. Eindelijk kunnen jongeren in Lede zelf vrienden maken en elkaar ontmoeten, tot nu toe moesten ze altijd minstens 10 kilometer fietsen. Sommigen zijn me echt in de armen gevlogen om me te bedanken", verklaart Adams. Hij heeft samen met een hele ploeg meer dan 2 jaar gewerkt om het nieuwe jeugdhuis op te kunnen starten. De belangstelling tijdens het openingsweekend was groot, zeker 800 jongeren uit Lede kwamen vrijdag en zaterdag langs.