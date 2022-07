Alweer ophef over gulle gift: liefdadigheidsfonds van prins Charles ontving 1,1 miljoen van familie Bin Laden

Het is The Sunday Times die opnieuw het nieuws naar buiten brengt. Eind juni ontstond er nog ophef toen de krant een schenking van 3 miljoen bekendmaakte aan prins Charles en dat van de voormalige premier van Qatar, onder meer via 500 euro-biljetten verdeeld over luxueuze winkelzakken en een reistas.



Dat geld zou dan doorgestort zijn naar The Prince of Wales's Charitable Fund. Een gift in contant geld is niet verboden, maar houdt sowieso een risico in voor de reputatie van zowel het goede doel als de kroonprins.