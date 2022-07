Oekraïense graantycoon omgekomen tijdens Russisch bombardement op Mikolajiv: "Geen toeval, maar moord"

Op het door Rusland geannexeerde Krimschiereiland werd dan weer het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot geraakt, volgens Rusland door een Oekraïense drone. Er vielen naar verluidt 6 gewonden. Oekraïne ontkent achter de aanval te zitten en heeft het over Russische "provocatie".

Door de vermoedelijke drone-aanval werden de geplande festiviteiten voor "Marine Dag" afgelast op de Krim. Marine Dag is een jaarlijkse feestdag in Rusland, waarbij de strijdkrachten op zee in de kijker worden gezet.

Op het geannexeerde schiereiland viel de viering dus in het water, elders in Rusland vonden wel parades plaats. De Russische president Vladimir Poetin woonde de parade bij in Sint-Petersburg, zijn thuisstad.