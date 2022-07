Voorbode van offensief in eigen land? Waarom de Oekraïners ineens moeten evacueren

De tijd dringt voor Oekraïne, besluit Franssen. Rondom deze tijd wordt heel wat nieuw westers militair materieel geleverd en kregen Oekraïense militairen voldoende opleiding om er mee te werken. Het gaat daarbij onder meer zelfs over oude Sovjet MIG-gevechtstoestellen. Maar ook over Britse raketsystemen die tot op de vijf meter precies kunnen bombarderen. Zo leveren de Britten het M270-systeem (M270 Multiple Launch Rocket System). Dat is vergelijkbaar met het M142-systeem (High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) dat door de Verenigde Staten gestuurd wordt.



Wil Oekraïne de zuidelijke stad Cherson heroveren, dan kan het niet te lang meer wachten, want ook al is het nu ijsjesweer, binnen drie tot vier maanden zet de harde winter zich in Oekraïne.