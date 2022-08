Antwerpse winkeliers zeer tevreden over koopjesperiode

Hoewel winkeliers nu dus zeer gelukkig zijn, kijken ze met een bang hart naar het najaar. "Ze maken zich zorgen over stijgende energieprijzen en het conflict in Oekraïne. Die kunnen mensen aansporen om meer te besparen. Dat verklaart ook voor een deel de goede verkoop. We zagen dat mensen echt meer focusten op buitenkansjes. Vroeger durfden koopjesjagers tegelijk meer van de nieuwe collectie te kopen. Dat is nu veel minder. Misschien willen klanten nu meer uitgeven om in het najaar te kunnen besparen."