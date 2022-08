Oud springtuig met een knal onschadelijk gemaakt in park in Wilrijk

De ontmijningsdienst is ter plaatse gekomen en heeft het springtuig onschadelijk gemaakt. Veel gevaar voor de omgeving was er niet. "Er is amper bewoning in de buurt, maar we nemen het zekere voor het onzekere", besloot Bruyns. "In de omgeving klonk een knal. Alles is in alle veiligheid verlopen."