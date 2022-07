Rusland wil dat Verenigde Naties en Rode Kruis aanval gevangenenkamp onderzoekt

Volgens pro-Russische separatisten zit Oekraïne achter de aanval, waarbij 53 krijgsgevangen zouden zijn omgekomen. Kiev zou de gevangenis bij Olenivka met raketten van het Amerikaanse type Himars hebben bestookt. Volgens Kiev zijn de daders juist van de Russische kant. Het Oekraïense ministerie van Defensie beschuldigt de Wagner-groep, een Russische paramilitaire organisatie, ervan achter de aanval te zitten. Russische artillerie zou het detentiecentrum als doelwit hebben genomen om de marteling en mishandeling van de gevangenen geheim te houden.

Oekraïne deed vrijdag een verzoek bij de VN en het IRCR om de dood van de krijgsgevangen te onderzoeken. In een verklaring zei het ICRC toegang tot het detentiecentrum te zoeken en te willen helpen bij onder meer de evacuaties van gewonden.



President Volodimir Zelenski veroordeelde zaterdag in een videoboodschap de aanval op het gevangenenkamp opnieuw. "Dat is een massamoord", zei hij. Hoe sneller Rusland als "terreurstaat" wordt geclassificeerd, hoe sneller de wereld beschermd zal worden tegen het "kwaad". Volgens Zelenski is dit de enige manier om alle banden met Rusland te verbreken. "Politieke gevaren waren niet genoeg om de oorlogsmisdaden te veroordelen. Er moeten daden volgen."