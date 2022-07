Kentekendiscussie doet onrust grens Servië en Kosovo weer oplaaien, vredesmissie paraat om in te grijpen

De fragiele vrede in Kosovo wordt bewaard door de KFOR (Kosovo Force Pristina-Kosovo), een door de NAVO geleide vredesmissie van een kleine 4.000 troepen sterk. In een persbericht laat het militaire bondgenootschap weten dat de situatie in het noorden van Kosovo gespannen is. En dat de KFOR paraat staat om indien nodig in te grijpen als de stabiliteit er in gevaar komt. Volgens verschillende bronnen waren er al KFOR-troepen aanwezig in Mitrovica.

Al benadrukt de KFOR ook dat ze de gesprekken geleid door de Europese Unie om de relatie tussen Pristina (Kosovo) en Belgrado (Servië) te normaliseren zullen blijven steunen. "Dit is van cruciaal belang voor vrede en veiligheid in de regio", klinkt het. "Constructief overleg is de sleutel voor stabiliteit in de regio."