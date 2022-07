Trouwen op Tomorrowland: Michelle en Ian geven jawoord op de camping, "want dit festival is onze geluksplek"

Het derde festivalweekend na 2 coronajaren vertaalt zich niet in meer vragen of nieuwe klachten. Maar: dat extra festivalweekend is wel degelijk eenmalig, benadrukt Corbeels. "Er is daarover voor het festival al een charter ondertekend met alle betrokken partijen, en we houden ons daar ook aan", klinkt het.

"Drie weekends, dat weegt fysiek voor alle medewerkers zwaar door natuurlijk. Morgen is er nog de uittocht van de camping, en komen er nog heel wat vragen over afval dat wordt achtergelaten bvb. Eventuele overlast heeft trouwens veel te maken met factoren die de organisatie niet in de hand heeft: weer en wind bvb.", legt hij uit.

"We geven gevolg aan de vragen: als er overlast gemeld wordt, dan bekijken we wat we kunnen doen aan de frequentie van het geluid. De muziek zachter zetten kan niet, ervoor zorgen dat de ramen in de huizen in de buurt niet trillen, wel."

"Ook het vliegverbod boven de Schorre, met uitzondering van de politiehelikopters werpt vruchten af, en doet het aantal klachten serieus dalen. Maar natuurlijk is er een enorme impact voor de buurt: daarom willen we luisteren naar wat er leeft. Want het gaat om veel meer dan domein De Schorre dat wekenlang niet toegankelijk is."