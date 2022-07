Binnenkort overal 30 km/u in de bebouwde kom? Vooruit en Groen zijn voorstander, maar niet iedereen is pro

Nu is de algemene regel dat je maximum vijftig kilometer per uur mag rijden in de bebouwde kom. Hier en daar geldt per uitzondering dertig kilometer per uur. De partijen Groen en Vooruit willen die regel in Vlaanderen nu omdraaien.

"Wij vragen dertig kilometer per uur in de bebouwde kom als algemene regel", zegt Vlaams Parlementslid van Vooruit Annick Lambrecht "Vijftig kan als de verkeersveiligheid gegarandeerd is, als er bijvoorbeeld brede, mooie voetpaden zijn." In het Brussels Gewest is zone dertig al langer de norm.