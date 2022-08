Rechtbank beslist over stopzetten van behandeling van hersendode Britse jongen Archie (12)

"Mocht zo’n verhaal zich in België voordoen, zou het resultaat wellicht hetzelfde zijn", zegt Christophe Lemmens, advocaat gezondheidsrecht en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, in "De ochtend" op Radio 1.

"Verschillende rechtbanken hebben zich over de zaak gebogen en ze zijn allemaal tot de volgens mij logische conclusie gekomen dat de behandeling mag worden stopgezet. Want zowel in Groot-Brittannië als bij ons is een persoon juridisch overleden als hij hersendood is. Dan is er geen sprake meer van het verder behandelen van een lijk, hoe hard dat ook klinkt."

"Zelfs als Archie niet hersendood zou zijn, en dus nog wettelijk in leven, is het zo dat artsen de mogelijkheid hebben om te zeggen dat verder behandelen zinloos is, als de situatie uitzichtloos is. Ook als het gaat om minderjarigen. De familie kan de artsen niet verplichten om dat wel te doen. Ook in ons land zijn er al dergelijke casussen geweest."