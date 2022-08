Ophef in Australië: senator noemt Britse koningin Elizabeth II een "kolonisator" tijdens eedaflegging

Ophef in het parlement van Australië: tijdens haar eedaflegging heeft senator Lidia Thorpe de Britse koningin Elizabeth II (die officieel het staatshoofd van Australië is) een "kolonisator" genoemd. Dat deed ze met gebalde vuist. De voorzitter van de Senaat, Sue Lines, was niet onder de indruk en vroeg haar om de eed nogmaals af te leggen.