Automobilist overleeft als bij wonder zwaar ongeval in Vlamertinge

Het was op de Noorderring in Vlamertinge bij Ieper dat het ongeval gisterenavond gebeurde. Iets voor tien uur viel een bestuurder van 24 in slaap achter zijn stuur. De man uit Poperinge week daardoor van de rijweg af en botste tegen een oplegger die er geparkeerd stond. De klap was zo hevig dat de rechterkant van het voertuig volledig verhakkeld is. Een groot deel van de wagen verdween onder de oplegger, enkel het gedeelte waar de bestuurder zat, bleef min of meer intact.

Medisch personeel dat als eerste ter plaatse was, kon de bestuurder uit het wrak halen. Hij was bij bewustzijn maar wel zwaargewond. Volgens de hulpdiensten is het een wonder dat hij die botsing heeft overleefd.