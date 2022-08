Na kritiek over term "spaz": Beyoncé past lyrics van nummer "Heated" op nieuwe album "Renaissance" aan

De term "spaz" wordt soms gebruikt om mensen die een hersenverlamming met spasticiteit hebben te vernederen, schrijft de Britse omroep. Het woord is "niet opzettelijk op een schadelijke manier gebruikt", liet een woordvoerder van Beyoncé aan de BBC weten, en het "zal worden vervangen in de tekst". Wanneer dit zal gebeuren is onduidelijk.