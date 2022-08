Binnenstad Hasselt is nu één groot woonerf, maar maakt snelheidslimiet van 20 km/u ook echt het verschil? 

"Wagens worden wel gedoogd in een woonerf, maar zijn niet meer prioritair", zegt ook Macharis. "Dat is een radicaal andere manier van denken. De filosofie dat de stad in de eerste plaats voor wagens is, is nu omgekeerd."

Zij voorspelt dat het woonerf ook voor kinderen goed nieuws is. "Zij zullen meer kunnen buitenspelen, want als een auto traag komt aangereden, dan is er ook tijd om dat op te merken en uit de weg te gaan."