'Bloeiend Brussel' biedt bloemenparcours rond Grote Markt in aanloop naar groot Bloementapijt

Tijdens het Bloementapijt, dat de Grote Markt zal versieren van 12 tot 15 augustus, zullen ook meer dan 70 etalages van de wijken rond Sint-Jacobs en de Grote Markt versierd worden.

"Met dit evenement willen we de winkeliers in het centrum steunen en de bezoekers in Brussel een nieuwe winkelervaring aanbieden", zegt Fabian Maingain (Défi), schepen van economie van de stad Brussel. In tegenstelling tot 'Bloeiend Brussel' zullen in de etalages dan wel echte bloemen gebruikt worden.