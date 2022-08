Meer overnachtingen in Vlaanderen: "Buitenlanders hebben de weg naar de Vlaamse kunststeden teruggevonden"

"De buitenlanders hebben echt de weg teruggevonden naar Vlaanderen", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. "Door de coronajaren was het natuurlijk maar flauw. Vooral de Vlaamse kunsteden -Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven- hebben moeilijke jaren gehad. Omdat drie vierde tot 80 procent van de toeristen bij hen uit het buitenland komen. En zij konden nu eenmaal niet komen de voorbije jaren, door de restricties. Nu zijn ze er wél weer. Die beweging weer helemaal omgekeerd", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen.

En vooral toeristen uit de buurlanden, zo blijkt: "Na elke crisis slaat de slinger altijd op dezelfde manier terug naar de andere kant. Eerst heb je binnenlandse reiziger, dan bezoekers uit de buurlanden. En eigenlijk zien we ook al best wat intercontinentale reizigers, uit de VS en Canada. De Aziatische reizigers blijven nog in groten getale weg."