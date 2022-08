8 op de 10 gecontroleerde tattooshops zijn niet volledig in orde

In 23 procent van de gevallen ging het om inbreuken tegen de registratieregels. "Geen registratie betekent dat men niet kan nagaan of de opleiding afdoende gevolgd is. En die opleiding is echt wel noodzakelijk om de hygiëregels te kennen, de sterilisatie, de eerste hulp,... Aan een tattoo zijn risico's verbonden. Men kan infecties ontwikkelen. Men moet toch kennis van zaken hebben", zegt Kamerlid Els van Hoof.

19 procent van de overtredingen zijn toe te schrijven aan het niet correct afficheren van de gezondheidsrisico's voor klanten. In 11 procent van de gevallen ontbrak het document dat klanten moeten ondertekenen over de risico's. En eveneens in 11 procent van de gevallen ging het om inbreuken tegen de hygiëneregels, bijvoorbeeld werken met inkt of naalden die over datum zijn.