Het is geleden van 1885 (!) dat juli nog zo droog was

Er viel tijdens de voorbije julimaand amper 5,2 millimeter neerslag in Ukkel of 5,2 liter water per vierkante meter. Het langjarig gemiddelde voor de voorbije 30 jaar bedraagt zowat 77 liter. We kwamen de voorbije maand dus maar liefst 7 emmers water te kort per vierkante meter. Zo'n laag neerslagcijfer is net geen absoluut record, maar het was wel geleden van 1885. Toen moesten we het stellen met 2,9 millimeter.

Toch vielen er hier en daar nog wat buitjes en zijn er regionale verschillen. De minste neerslag viel in Belgisch Lotharingen met ongeveer 5 procent van de normale hoeveelheid. Aan de kust viel met circa 35 procent van de normale hoeveelheid de meeste neerslag. Het kleinste maandtotaal (2,9 mm) werd in het Luxemburgse Buzenol (Etalle) opgetekend. Het grootste dagtotaal (24,7 mm) werd op 20 juli in Kluizen (Evergem) gemeten.