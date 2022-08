Droog en warm weer is spelbreker voor bloemenkwekers

Het droge en warme weer gooit roet in het eten bij de bloemen- en plantenkwekers, en al zeker bij wie in volle grond teelt. Er is te weinig water en de bloemblaadjes verschroeien door de zon. "We moeten constant zoeken naar oplossingen en bijsturen", vertelt Tom Braeckman, eigenaar van tuincentrum Braeckman in Laarne. "Door de hitte hebben we zo’n 20 procent minder bloemen en planten."