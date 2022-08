20.000 duiven vermist na internationale wedstrijd in Frankrijk, Duivenbond komt in spoedberaad samen

"Onweer is gewoon heel slecht voor de duiven", zegt Bodengien. "We gaan zelf schuilen als we in een onweer zitten en bij duiven is dat ook zo. Zij worden neergeslagen, verdwalen en zijn helemaal het noorden kwijt."

De voorzitter van de Duivenbond vermoedt dat de duiven ergens in Duitsland rondvliegen. "Sommige exemplaren zullen nog wel terugkomen, in de loop van de komende dagen en weken, maar de meeste duiven zullen voorgoed verloren blijven.