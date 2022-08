Opsteker na akkoord tussen Rusland en Oekraïne: eerste schip met graan vertrokken uit havenstad Odessa

Het graan uit Oekraïne is vooral voor de Afrikaanse en de Aziatische markt bestemd. Voor landen in het Midden-Oosten zoals Egypte of Tunesië is graan erg belangrijk omdat de bevolking er zeer veel brood eet.



De Oekraïense president Zelenski verwacht wel dat de uitvoer van graan minder zal zijn dan voor de oorlog. Volgens Zelenski is de opbrengst van graan dit jaar gehalveerd. Door goeie oogsten in Australië en de VS is de wereldwijde graanprijs wel vrij stabiel gebleven.



Het is afwachten hoe vlot de uitvoer van graan en mogelijk andere bulkproducten zal verlopen de komende weken. Zo is Oekraïne een zeer grote producent van meststoffen, die naar Europa worden uitgevoerd.