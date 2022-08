Bouw van nieuwe strekdam in Blankenberge start in de herfst van volgend jaar

De jachthaven van Blankenberge heeft een smalle, redelijk ondiepe haveningang dicht bij zee. Daardoor raakt de geul al snel verzand en komen de boten vast te zitten. De nieuwe westelijke strekdam moet dat probleem verhelpen.

Het dossier sleept al even aan, onder meer door de coalitiewissel in Blankenberge en omdat er discussie was of de dam wel of niet toegankelijk moest zijn voor voetgangers. In het oorspronkelijke ontwerp zouden wandelaars niet op de dam kunnen, dik tegen de zin van burgemeester Björn Prasse (Open VLD): "Een ontoegankelijke strekdam zou een gemiste kans geweest zijn". Maar er kwam een nieuw ontwerp. Wandelaars zullen nu zo'n 180 meter ver kunnen op de strekdam, die in totaal 600 meter lang wordt, en zullen dan een trap kunnen nemen naar het strand."