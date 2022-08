Fabriek Vandemoortele in Eeklo start weer op

Het voedingsbedrijf Vandemoortele in Eeklo lag sinds vorige week stil door een technisch probleem. Door de hitte waren er problemen ontstaan aan de isolatiepanelen van de diepvriesruimte. Die driegden los te komen en daarom besloot het bedrijf de diepvriesruimtes buiten gebruik te stellen voor herstelling. Daardoor moest ook de productie stilgelegd worden. In Eeklo worden diepvriesbakkerijproducten gemaakt. In de fabriek in Eeklo werken 220 mensen.